Risultati Serie A 37ª Giornata – Roma ai gironi di Europa League: Genoa e Lecce, una partita per non retrocedere! (Di mercoledì 29 luglio 2020) Archiviato ormai il discorso scudetto, con la Juventus campione d’Italia con due giornate d’anticipo e oggi sconfitta 2-0 dal Cagliari, diventa interessante la lotta per l’Europa. Se in Champions Inter, Atalanta e Lazio, vincenti rispettivamente su Napoli, Parma e Brescia, aspettano l’ultima Giornata per decidere l’ordine in cui finirà la loro stagione, quest’oggi si è chiusa la lotta per l’Europa League. La Roma ha infatti sconfitto 2-3 il Torino, trascinata dai gol di Dzeko, Smalling e Diawara, blindando il 5° posto e costringendo il Milan, vittorioso 1-4 sulla Sampdoria, a passare per i preliminari. Caldissima anche la lotta per non retrocedere. Il Genoa viene abbattuto da una manita del Sassuolo e il ... Leggi su sportfair

A novanta minuti dalla conclusione del campionato sono pochi i verdetti ancora da emettere per la Serie A 2019/2020. Inter, 2-0 sul Napoli, Atalanta, 2-1 sul Parma, e Lazio,

A novanta minuti dalla fine della regular season giochi ancora aperti per diverse squadre militanti in Serie B. Finisce in pareggio e senza reti il derby Spezia-Virtus Entell

