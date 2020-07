Previsioni Meteo, l’ondata di caldo entra nella fase “clou”: picchi di +42°C, ma attenzione anche ai temporali (Di mercoledì 29 luglio 2020) Previsioni Meteo – Oggi si entra nel vivo della fase calda che persisterà per almeno 3-4 giorni, ma ancora molto caldo su diverse regioni meridionali fino a tutta domenica 2 agosto. Il promontorio anticiclonico a cuore caldo di matrice nordafricana, è già padrone del Mediterraneo centrale e di gran parte dell’Europa centro-meridionale con temperature già molto calde un po’ ovunque: sfiorati i 40°C nella giornata di ieri è già in queste ore mattutine ci sono molti valori oltre i +32/+33°C e punte sui +35/+36°C. Le massime di oggi sono attese mediamente tra +33 e +37°C su molte aree pianeggianti da Nord a Sud, ma punte sempre più ricorrenti sui +38/+39°C e ... Leggi su meteoweb.eu

