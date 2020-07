Picchia e rapina la ex compagna: arrestato 48enne dalla Polizia (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCava de’ Tirreni (Sa) – Gli Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato L. V. quarantottenne, Cava de’ Tirreni, responsabile di rapina aggravata, con l’ulteriore aggravante prevista dall’art. 71 del D.L.vo 6.12.2011 n. 159, in quanto commessa da persona sottoposta alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno. In particolare, gli Agenti del Commissariato di Polizia di Cava de’ Tirreni sono intervenuti a tutela di una donna, aggredita con uno sgabello e rapinata del telefono dal compagno, L. V., presso un’abitazione del rione Gescal di Cava de’ Tirreni. Contemporaneamente gli Agenti dello stesso Commissariato effettuando un controllo nelle strade viciniori, riuscendo a ... Leggi su anteprima24

