Open Arms | Toninelli contro Salvini | “Noi non abbiamo cambiato posizione Lui deve rispondere delle decisioni prese al Papeete”

"Salvini risponda delle sue decisioni prese al Papeete, Conte gli disse di far sbarcare" queste le parole di Danilo Toninelli, all'uscita del Senato riguardo alla votazione del Senato che potrebbe mandare Matteo Salvini a processo per i fatti relativi alla Open Arms. Poi, sul tema della gestione degli sbarchi, l'ex ministro ha detto che vanno affrontati con "rigore e legalità", rispondendo anche alle perplessità di Zingaretti sulla gestione dell'emergenza, che è tornata a farsi pressante in questi giorni.

