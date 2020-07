Ondata di caldo africano in Italia, bollino rosso in 10 città venerdì 31 luglio (Di mercoledì 29 luglio 2020) In arrivo in Italia un’Ondata di caldo africano. bollino rosso in 10 città venerdì 31 luglio. ROMA – In arrivo un’Ondata di caldo africano in Italia. Secondo quanto riportato dalle autorità meteorologiche, nel nostro Paese venerdì 31 luglio 2020 le temperature dovrebbero arrivare fino a 40 gradi con il bollino rosso emesso per 10 città: Roma, Bologna, Torino, Firenze, Campobasso, Pescara Rieti, Frosinone, Bolzano e Perugia. Si tratta di un primo assaggio di caldo con la colonnina di mercurio che dovrebbe toccare temperature molto alte. Prossima settimana atesi dei temporali ... Leggi su newsmondo

