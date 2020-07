MotoGp, le rivelazioni di Razali: “non conoscevo Quartararo prima del suo arrivo. Rossi? Ecco quando lo annunceremo” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il Team Petronas è in questo momento lo specchio della felicità, non potrebbe essere altrimenti considerando le due vittorie ottenuta da Fabio Quartararo nelle prime due gare del Mondiale 2020 di MotoGp. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesUn avvio sorprendente anche per Razlan Razali, team principal della squadra satellite Yamaha, che ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha ammesso di non aspettarsi questo exploit da parte di Quartararo: “non ci saremmo mai aspettati la doppietta, ma anche di vincere così presto. Anche se sapevamo che sarebbe arrivata. Ci saremmo accontentati di una vittoria, invece pronti via e abbiamo raddoppiato le aspettative. L’arrivo di Quartararo è stato una pura coincidenza, con Lorenzo e Pedrosa non più ... Leggi su sportfair

Nel GP di Andalusia, seconda prova del Mondiale 2020 della MotoGP, il 41enne Valentino Rossi è tornato sul podio dopo oltre un anno (l'ultima volta era stata ad Austin nel 2019). Il terzo posto alle s ...

MotoGp, retroscena Valentino Rossi: papà Graziano sorprende tutti

Una grande amarezza, e l’idea del ritiro. Graziano Rossi, papà di Valentino, in un’intervista a Repubblica ha rivelato che il nove volte campione del mondo era molto abbattuto dopo il primo, sconsolan ...

