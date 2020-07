L’indiscrezione. Bari, in agenda incontro con Vivarini. Gli scenari (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nei prossimi giorni, forse già entro questo fine settimana, il Bari incontrerà Vincenzo Vivarini per parlare del futuro. La delusione, anche dell’allenatore, per l’epilogo dei playoff di Serie C è fortissima, ma si proverà a ripartire senza rivoluzioni. Dipenderà molto dalle richieste dell’allenatore, che è ancora sotto contratto, rispetto ai programmi societari che restano ambiziosi. Il Bari al momento non ha contattato altri allenatori, la priorità resta quella di parlare prima con Vincenzo Vivarini per trovare una soluzione possibilmente nel segno della continuità. Foto: la Bari Calcio L'articolo L’indiscrezione. Bari, in agenda incontro con ... Leggi su alfredopedulla

