Lazio-Brescia, Inzaghi: “Record Immobile sarebbe premio bellissimo per tutti” (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Ci auguriamo che Immobile batta tutti i record, manca una partita e sarebbe un gran traguardo per lui. sarebbe un premio bellissimo per tutti quanti, sabato c’è il Napoli e vediamo cosa succede. Era un po’ nervoso ma è un attaccante di livello mondiale”. Lo ha dichiarato il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, dopo la vittoria sul Brescia con il 35° gol dell’attaccante napoletano, a un passo dal titolo di capocannoniere, dalla Scarpa d’Oro e dal record di Higuain di 36 reti in un campionato. “Avevamo di fronte il Brescia che è venuto a fare una gara molto ordinata – ha detto l’allenatore riguardo la partita a Sky Sport – nonostante fosse già ... Leggi su sportface

