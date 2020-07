Incidente sul Raccordo Anulare: auto contro lo spartitraffico, ferita automobilista (Di mercoledì 29 luglio 2020) L'intervento dei vigili del fuoco sul Grande Raccordo Anuiare Incidente stradale sul Grande Raccordo Anulare dove una automobilista è rimasta ferita dopo aver impattato con la sua vettura contro uno ... Leggi su romatoday

Un romano 45enne è stato denunciato dalla Polizia di Stato in seguito al grave incidente avvenuto nella tarda serata del 27 luglio, sulla via Aurelia, nel comune di Santa Marinella, nel quale è rimast ...Pauroso schianto lunedì pomeriggio in Via Statale a Ponte San Marco: una giovane mamma e il suo figlioletto di appena 3 anni sono rimasti intrappolati nell'abitacolo dopo che la Citroen guidata dalla ...