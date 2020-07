Higuain Juventus, addio imminente: Paratici ha deciso il futuro del Pipita (Di mercoledì 29 luglio 2020) Higuain Juventus – La Juventus accelera per Milik, anche se non sarà facile trovare l’accordo con il Napoli. C’è un’intesa di massima con il polacco, con La ‘Vecchia Signora’ che adesso deve cercare di trovare la chiave giusta per accontentare le richieste di De Laurentiis. A far posto all’ex Ajax dovrebbe essere Gonzalo Higuain, da tempo sulla lista dei partenti del CFO Paratici. Il dirigente piacentino e alla ricerca di una sistemazione per il ‘Pipita’ e negli ultimi mesi soltanto il River Plate ha mosso dei passi concreti per il ritorno a Buenos Aires del centravanti. Higuain Juventus, le ultimissime sul Pipita I ... Leggi su juvedipendenza

forumJuventus : #CagliariJuve, oggi ore 21,45. Formazioni GdS: 'Sarà 4-3-3 con Bernardeschi, Higuain e Ronaldo in avanti. Cuadrado… - RealPiccinini : Ci si innamora giustamente dei giocatori (Buffon, Del Piero, Pirlo, Tevez, Pogbà, Mandzukic, Dybala, Higuain, CR7)… - romeoagresti : #Juventus: #Chiellini e #DeSciglio, anche se non utilizzabili, hanno viaggiato con la squadra. #Bonucci (squalifica… - MuhdSheikh1 : RT @ForzaJuveEN: Juventus expected XI against Cagliari: Buffon Danilo - Bonucci - Rugani - Sandro Ramsey - Pjanic - Matuidi Cuadrado - H… - infoitsport : Calciomercato Juventus, erede Higuain | ‘Scontro’ Sarri-società -