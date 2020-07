Foggia, movida violenta: pugno di ferro del prefetto (Di mercoledì 29 luglio 2020) 'In relazione agli episodi ho indetto uno specifico comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Saranno esaminate le dinamiche dei fatti al fine di valutare le iniziative da adottare ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

LaGazzettaWeb : Foggia, movida violenta: pugno di ferro del prefetto - corrmezzogiorno : #Foggia Rissa nelle strade della movida nel centro di Foggia: due feriti - infoitsalute : Foggia, violenta rissa nel cuore della movida: due feriti e tanta paura - princigallomich : FOGGIA – INCIDENTI MOVIDA, PARLA IL SINDACO LANDELLA - infoitsalute : Foggia, violenta rissa nel cuore della movida: due feriti F -

Ultime Notizie dalla rete : Foggia movida

«In relazione agli episodi ho indetto uno specifico comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Saranno esaminate le dinamiche dei fatti al fine di valutare le iniziative da adottare co ...Foggia. “Sono grato a Sua Eccellenza il Prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, per la convocazione straordinaria domattina del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica sulle incredibili ...