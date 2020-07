Fake People: come i bot stanno cambiando la nostra vita (Di mercoledì 29 luglio 2020) Se pensate che i bot siano qualcosa di legato al mondo nerd e al massimo a qualche sofisticato sistema di marketing delle aziende più ricche, vi sbagliate di grosso. di Francesca Zanni Il messaggio che la giornalista Viola Bachini e Maurizio Tesconi, ricercatore dell'Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa, hanno affidato al saggio Fake People (Codice Edizioni, 15€) è proprio questo: le persone finte (traduzione di Fake People) sono in mezzo a noi, e lo sono sempre di (...) - Attualità / , Bot, Cyber security, Dati personali Leggi su feedproxy.google

indracuriel : People are fake as fuck hahhaahhahahahahahaha - fiatbarchetta19 : @lucasemproni72 @Nonha_stata @AnnalisaChirico Certo, infatti i boat-people vietnamiti che fin dagli anni '80 ci pro… - GiovannaDiTroia : RT @BDaigo: #Marketing Fake People: come i bot stanno cambiando la nostra vita | OggiScienza - Fre_Z : RT @m_tesconi: Se pensate che i #bot siano qualcosa di legato al mondo nerd e al massimo a qualche sofisticato sistema di marketing delle a… - Fre_Z : RT @VioBac: Stamattina su @OggiScienza una bella recensione di #fakepeople a cura di Francesca Zanni. 'Nella rete è facile fingersi chiunqu… -

Ultime Notizie dalla rete : Fake People Fake People: come i bot stanno cambiando la nostra vita OggiScienza Fake People: come i bot stanno cambiando la nostra vita

Ma che cos’è un bot? “Bot” è un’abbreviazione di “Robot”, che è una parola che deriva dal ceco “Robota”, ovvero “schiavo”. Il termine è stato creato nel 1920 dallo scrittore Karel C?apek, proprio per ...

Lotta alle fakenews, Martella: “Servono politiche pubbliche per alfabetizzare al digitale adulti e ragazzi”

Se pensiamo di essere di fronte a una fake news, come ci dobbiamo comportare per evitare che si diffonda? Per rispondere, il Sottosegretario parte da un esempio concreto: “Anche durante il momento più ...

Ma che cos’è un bot? “Bot” è un’abbreviazione di “Robot”, che è una parola che deriva dal ceco “Robota”, ovvero “schiavo”. Il termine è stato creato nel 1920 dallo scrittore Karel C?apek, proprio per ...Se pensiamo di essere di fronte a una fake news, come ci dobbiamo comportare per evitare che si diffonda? Per rispondere, il Sottosegretario parte da un esempio concreto: “Anche durante il momento più ...