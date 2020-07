Dottor Mariano Amici: “Vaccini e farmaci inutili aumentano l’incidenza delle malattie infettive e dei tumori” (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Far maturare le coscienze”. Questo l’obiettivo del Dottor Mariano Amici, che attraverso un lungo post su Facebook ha messo in guardia sui rischi di “farmaci inutili e vaccini” che “aumentano l’incidenza delle malattie infettive e dei tumori”. “Le malattie contagiose e diffusive -il Covid 19 lo è- come anche i tumori, aggrediscono prevalentemente le persone che hanno difese immunitarie basse”, scrive Mariano Amici sul suo profilo Facebook: “La mortalità causata dai tumori è almeno 15 volte superiore a quella per malattie contagiose e diffusive – continua – Perché ... Leggi su italiasera

