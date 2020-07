Consip, l’ex ministro dem Lotti a processo pure per rivelazione di segreto d’ufficio (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma, 29 lug – Nuovi sviluppi sul caso Consip, vanno a processo anche per rivelazione di segreto d’ufficio l’ex ministro dem Luca Lotti e il generale dei carabinieri Emanuele Saltalamacchia, imputati già per favoreggiamento. La decisione del gup di Roma, Nicolò Marino è arrivata oggi. Il procuratore aggiunto Paolo Ielo e il pm Mario Palazzi, titolare del fascicolo, avevano chiesto il non luogo a procedere per i due in relazione a questo reato. A Lotti, ex sottosegretario del governo Renzi, viene contestato ancora una volta di aver rivelato a Luigi Marroni, ex amministratore delegato dell’azienda che gestisce gli appalti pubblici, l’esistenza di un’indagine sulla stazione appaltante. L’accusa contro ... Leggi su ilprimatonazionale

