Ciclismo – Fernando Gaviria strepitoso in volata: sua la 2ª tappa della Vuelta a Burgos 2020 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Braccia larghe per Fernando Gaviria sul traguardo di Villadiego. Il ciclista colombiano conquista il successo nella seconda tappa della Vuelta a Burgos 2020. Gaviria stacca gli avversari con uno strepitoso scatto a 200 metri dal traguardo che sorprende gli avversari e gli consegna un meritato successo. Alle sue spalle si piazzano Arnaud Démare (Groupama-FDJ) e Sam Bennet (Deceuninck – QuickStep). Quarto posto per Matteo Trentin (CCC), primo degli italiani. Il leader della classifica generale resta Felix Grosschartner davanti a Jon Aberasturi e Matteo Trentin.L'articolo Ciclismo – Fernando Gaviria strepitoso in ... Leggi su sportfair

Ciclismo, Fernando Gaviria: "Grande paura quando mi sono ammalato. Ora penso solo al Giro, amo l'Italia"

Milano-Torino: Tom Bohli (Svi), Fernando Gaviria (Col), Marco Marcato (Ita), Alexander Kristoff (Nor), Sven Erik Bystrom (Nor), Max Richeze (Arg), Oliviero Troia (Ita). "Sara strano correre sulle ...

Ciclismo: Strade Bianche, la UAE Emirates cala gli assi

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - L'UAE Emirates ha scelto i componenti del team che si schiererà alla partenza da Siena delle Strade Bianche, la prima classica di un giorno che si disputa dopo la ripresa dell' ...

