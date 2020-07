Cagliari Juve 1-0 LIVE: Bonucci sfiora il gol del pari (Di mercoledì 29 luglio 2020) Alla Sardegna Arena, la 37ª giornata di Serie A 2019/20 tra Cagliari e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alla “Sardegna Arena”, Cagliari e Juve si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Cagliari Juve 1-0 MOVIOLA 31′ Occasione Juve – Cragno respinge un corner dalla sinistra, palla a Bonucci che calcia con forza ma sfiora il palo 25′ Gialli pesanti – Sarri ammonito per proteste (era in diffida), ma in due minuti arrivano altri due gialli per altrettanti diffidati: Rog e Pjanic salteranno l’ultima giornata 16′ Gol annullato Juve – ... Leggi su calcionews24

juventusfc : KICK-OFF! | #FINOALLAFINE, per onorare la prima trasferta da Campioni d'Italia 2019/2020! DAI RAGAZZI! LIVE… - juventusfc : ??Il pregara di #CagliariJuve è LIVE sulla sezione @JuventusTV del sito e dell'App! Con noi @Trezegoldavid ??????… - Gazzetta_it : #Ladinetti contro #Muratore, in #CagliariJuve un antipasto di futuro in mediana #SerieA - FCatarella13 : RT @juventusfc: ??Il pregara di #CagliariJuve è LIVE sulla sezione @JuventusTV del sito e dell'App! Con noi @Trezegoldavid ?????? https://t… - infoitsport : Cagliari-Juve LIVE 1-0: Bentancur spara alto dal limite, decide il gol del baby Gagliano -