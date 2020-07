Bimbo di 2 anni venduto per atti sessuali, parla la mamma: ‘Non sapevo nulla, mi fidavo di mio marito’ (Di mercoledì 29 luglio 2020) Si è dichiarata completamente estranea ai fatti la mamma del bambino di 2 anni che la scorsa domenica 26 luglio stava per essere venduto dal padre in cambio di atti sessuali. Samantha, questo il nome della madre del piccolo, una 19enne rom anche lei senza occupazione, ha dichiarato di non aver mai sospettato nulla, anni, si sarebbe fidata ciecamente del marito. La coppia avrebbe anche un altro figlio neonato. Domenica, mentre il padre e il piccolo di 2 anni si recavano ad Ostia, la mamma sarebbe invece rimasta a casa alle Salzare ad accudire il fratellino minore. Le dichiarazioni della mamma “Mi fidavo di mio marito – racconta la mamma del piccolo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

