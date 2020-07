Benzina, diesel e gpl: prezzi ancora fermi sulla rete (Di mercoledì 29 luglio 2020) sulla rete carburanti italiana prosegue la lunga fase all’insegna della calma: le compagnie restano ferme sui prezzi raccomandati e le medie dei prezzi praticati sul territorio mostrano solo piccole variazioni. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi Carburanti del Mise, emerge che il prezzo medio nazionale praticato in modalita’ self della Benzina e’ a 1,411 euro al litro (1,410 ieri), con i diversi marchi compresi tra 1,408 e 1,429 euro/litro (no logo 1,396). Il prezzo medio praticato del diesel e’ a 1,293 euro/litro (ieri 1,292), con le compagnie posizionate tra 1,288 e 1,313 euro/litro (no logo 1,277). Quanto al servito, per la verde il prezzo medio ... Leggi su meteoweb.eu

motori_it : Auto elettriche: nel 2038 ci sarà il sorpasso su benzina e diesel? - EstebBeltramino : Auto, calano emissioni da benzina e diesel nei 6 mesi #motori - MirkoMazzoni2k : Video consigliato: Auto Elettrica VS Auto a Benzina/Diesel| Come Funzionano le Auto Elettriche - GigiEinaudi : Lo svecchiamento del parco circolante di Calenda cioè vendere tutti i vecchi cancelli a benzina ?? metano Diesel ri… - marco_citelli : RT @lucaberga: Bologna, Milano e Firenze a tutta elettricità ??. Il #RecoveryFund deve dare priorità a elettrificazione urbana e creare alte… -