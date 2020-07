Belen Rodriguez Antinolfi addio, è Michele Morrone la nuova fiamma dell’argentina: messaggi in codice (Di mercoledì 29 luglio 2020) Onnipresente tra le pagine del gossip Michele Morrone sembra essere davvero l’uomo del momento, anche nel cuore della Rodriguez: la relazione tra Belen e Gianmaria Antinolfi sembrerebbe già esser giunta al capolinea, a tutto vantaggio dell’attore protagonista di 365 giorni. Momento davvero d’oro per il ventinovenne di origini pugliesi, fresco di successo su Netflix e al debutto come cantante. A lanciare l’indiscrezione su quella che potrebbe essere la nuovissima coppia dell’estate è il settimanale Chi. Leggi anche >> Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi: la madre dell’imprenditore non sembra molto contenta Belen Rodriguez Antinolfi ... Leggi su urbanpost

