Banca Generali, conferma solidità e crescita ricavi nel semestre (Di mercoledì 29 luglio 2020) (Teleborsa) – Banca Generali chiude il primo semestre con un utile netto di 131,9 milioni, in linea al risultato dello stesso periodo dello scorso anno (-0,6%; 132,8 milioni). L’utile netto ricorrente, al netto di commissioni di performance, risultato da trading, M&A e costi per Covid-19, cresce del 2% a 69,9 milioni di euro. Il semestre include accantonamenti e rettifiche di valore nette per 19,1 milioni, un valore quasi doppio rispetto ai 10,5 milioni del primo semestre 2019. “Siamo molto orgogliosi del risultato del semestre per le dinamiche di crescita commerciale e qualità dei ricavi che hanno confermato il trend di diversificazione degli attivi”, ha commentato l’Amministratore delegato ... Leggi su quifinanza

