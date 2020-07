Andrea Delogu: ‘Un figlio con Francesco Montanari? Siamo in mano al caso’ (Di mercoledì 29 luglio 2020) La vediamo tutti i pomeriggi condurre con Marcello Masi La vita in diretta estate su Rai Uno ne ha festeggiato il mese scorso i 4 anni di matrimonio con Francesco Montanari. Andrea Delogu è lanciatissima nel lavoro e nell’amore. Il lock down le ha anche permesso di ‘viversi’ il marito nella quotidianità cosa che non accade quando sono entrambi impegnati sul lavoro. Ora per esempio Montanari è al lavoro sul set e a fare compagnia alla Delogu c’è la sua grande amica e collega Ema Stokholma. Quindi che manca? Forse un figlio, ma forse. Perché Andrea è fatalista in questo caso, come racconta nell’intervista a Diva e Donna “Ci abbiamo pensato, ma in questo periodo ... Leggi su tvzap.kataweb

