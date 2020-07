Yoga alleato per ritrovare l’equilibrio (Di martedì 28 luglio 2020) Lo Yoga è un alleato per ritrovare l’equilibrio. Yoss Giancarlo Miggiano: “Non fa scomparire i problemi, ma dona strumenti per gestirli” Lo Yoga e le discipline meditative come antidoto per combattere lo stress e le tensioni accumulate ogni giorno, acuite ulteriormente dalla crisi sanitaria ed economica derivanti dalla pandemia da Sar-Cov2 che ancora non ci siamo lasciati… L'articolo Yoga alleato per ritrovare l’equilibrio Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Yoga alleato Lo yoga, un alleato per ritrovare l'equilibrio - DIRE.it Dire SALUTE. L’ESPERTO: YOGA ALLEATO PER TROVARE EQUILIBRIO CON SE STESSI

Lo yoga e le discipline meditative come antidoto per combattere lo stress e le tensioni accumulate ogni giorno, acuite ulteriormente dalla crisi sanitaria ed economica derivanti dalla pandemia da Sar- ...

Lo yoga e le discipline meditative come antidoto per combattere lo stress e le tensioni accumulate ogni giorno, acuite ulteriormente dalla crisi sanitaria ed economica derivanti dalla pandemia da Sar- ...