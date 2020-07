World of Warcraft Shadowlands su Xbox Series X? Blizzard non ha attualmente piani per una versione console (Di martedì 28 luglio 2020) Dopo mesi di speculazioni su World of Warcraft: Shadowlands in arrivo su console, un rappresentante di Blizzard ha detto a Polygon che lo sviluppatore non ha piani per portare l'MMO e la sua nuova espansione su piattaforme diverse dal PC. Ma questo non significa che non accadrà mai.Con l'inizio dell'alpha di World of Warcraft: Shadowlands, i giocatori hanno ottenuto il supporto per controller. Questa caratteristica aveva suggerito il possibile approdo su console. Blizzard ha in seguito pubblicato una dichiarazione sui suoi forum, affermando che la feature punta a aiutare a migliorare l'accessibilità di World of Warcraft e consente ai giocatori di usare i ... Leggi su eurogamer

