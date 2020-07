Ultimi sondaggi politici, le percentuali dei partiti oggi secondo SWG (Di martedì 28 luglio 2020) Fratelli d’Italia raddoppia (e supera) il partito di Silvio Berlusconi: secondo gli Ultimi sondaggi politici realizzati da SWG per il Tg di La7, la vera sorpresa è il partito di Giorgia Meloni. In due anni, infatti, è passato dal 4,3% al gravitare intorno al 14%: non si può che definirlo un grande successo. Per il resto, la Lega si mantiene prima con il 26,3% delle preferenze, seguita dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle. Una classifica che non si modifica da ormai parecchi mesi. Ultimi sondaggi politici, le percentuali dei partiti Ecco le percentuali che i partiti raccoglierebbero se domani i cittadini fossero chiamati al voto, secondo gli ... Leggi su urbanpost

