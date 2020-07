Tolgono la cittadinanza onoraria ad Andrea Bocelli? Il Comune degli “amici di Renzi e del PD” non esiste (Di martedì 28 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (28 luglio)Molte le polemiche contro Andrea Bocelli dopo le sue dichiarazioni durante un controverso «convegno dei negazionisti» sulla Covid-19 al Senato. Laddove c’è un caso c’è la ricerca della notizia e a trovarla è stata La Nuova Padania (il «giornale di approfondimento politico del Nord», come riportano nel sito) pubblicando un articolo dal titolo «Rimossa cittadinanza e “chiavi della città” ad Andrea Bocelli», riportato nelle sezioni Cronaca e Cultura, dove il sindaco viene definito seguace di Matteo Renzi e amico del Partito Democratico. Di quale città parla la testata? Del Comune inesistente di Bugliano, di conseguenza ci ... Leggi su open.online

