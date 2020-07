Temptation Island Manila e Lorenzo: il video cambia tutto (Di martedì 28 luglio 2020) Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono una delle coppie più amate di Temptation Island, ma questa volta l’ex calciatore ha esagerato. foto facebookLa quarta puntata di Temptation Island Vip si è conclusa con l’amarezza di Lorenzo Amoruso, stanco di sentire la sua fidanzata lamentarsi del loro rapporto. Manila Nazzaro infatti, vorrebbe che la loro relazione passasse a un piano differente, la showgirl vorrebbe infatti andare a vivere con il suo fidanzato, trattenuto a Firenze dal suo lavoro. Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, primo pinnettu per la showgirl Fonte: Instagram @ManilanazzaroLe prime quattro settimane sono passate tranquille ... Leggi su chenews

aselfishwoman : RT @leeismybatman: ??| Una fonte interna ci ha detto che Harry in questo momento si trova nella sua stanza a guardare Temptation Island urla… - moonciaild : tutti a guardare temptation island e io che mi riguardo love playlist per la 20esima volta - RebeccaShanti : RT @stosullaluna_: Sogno Fabiano (vero protagonista di questa edizione di temptation island) che a sopresa irrompe durante il faló di confr… - iammmartina_ : Che poi io mi chiedevo ma se Antonella Elia è andata a fare temptation island normale nella versione vip chi c’è? C… - jaeravyum : @ fidanzate di Temptation Island: basta farvi mettere i piedi in testa e spezzare il cuore da uomini incostanti e incoerenti! -