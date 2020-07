Serie A, valzer di allenatori: le novità su Torino, Fiorentina e Cagliari (Di martedì 28 luglio 2020) Potrebbero cambiare proprietario molte panchine di Serie A. Ecco le ultime sul valzer di allenatori in vari club Le stagioni non proprio esaltanti di vari club potrebbero portare le dirigenze a cambiare allenatori nel prossimo anno. Sky Sport ha fatto il punto sulle situazioni in casa Torino, Fiorentina, Cagliari e il già retrocesso Brescia. I granata vorrebbero Giampaolo: è lui il primo nome sulla lista del ds Vagnati. L’alternativa sarebbe Di Francesco. I due sono finiti anche nel mirino della Fiorentina, a gerarchie ribaltate: prima viene l’ex Roma. Per il Cagliari il favorito è Fabio Liverani, mentre il Brescia, retrocesso in Serie B, sarebbe intenzionato a puntare su Dionisi. Leggi ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Serie valzer Serie A – Partito il valzer delle panchine: Juric conteso tra Verona e Fiorentina, c’è Livera ... SportFair Diamanti, conti alle Bahamas, villaggi vacanze: la passionaccia della Lega per i soldi all'estero

Prima i caraibici, gli svizzeri, i tanzaniani, gli albanesi. Gli extra-comunitari, insomma. Ma non soltanto: prima anche i ciprioti e i croati, che fanno parte dell’Unione Europea. Tutti, insomma, pri ...

Nel valzer degli avvicendamenti potrebbe uscire dai giochi Kimi Raikkonen

Con l’arrivo della proposta di contratto da parte di Racing Point, è molto probabile che il futuro di Sebastian Vettel sia da realizzarsi a marchio Aston Martin. In questo modo Sebastian si assicurere ...

Prima i caraibici, gli svizzeri, i tanzaniani, gli albanesi. Gli extra-comunitari, insomma. Ma non soltanto: prima anche i ciprioti e i croati, che fanno parte dell’Unione Europea. Tutti, insomma, pri ...Con l’arrivo della proposta di contratto da parte di Racing Point, è molto probabile che il futuro di Sebastian Vettel sia da realizzarsi a marchio Aston Martin. In questo modo Sebastian si assicurere ...