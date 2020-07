Samanta Togni, lascia Ballando con le stelle perchè Milly Carlucci non la vuole più, cosa è accaduto (Di martedì 28 luglio 2020) Samantha Togni l’ex ballerina di Ballando con le stelle, il fortunatissimo programma di Milly Carlucci che va in inda su Rai 1 e che, dopo la pausa forzata a causa del covid, sta per tornare in onda, non ci sarà in questa nuova edizione. Samantha Togni , infatti, ha preso una decisione: cambiare programma e ora la vedremo al fianco di Giancarlo Magalli a “I fatti vostri”. Questa uscita di scena dopo tantissimi anni ha meravigliato ed è stata la stessa Samantha a spiegare come mai questa scelta inaspettata. Samantha Togni lascia “Ballando con le stelle” Samantha Togni a 39 anni si è da poco sposata e ha dato una svolta alla sua vita ... Leggi su baritalianews

