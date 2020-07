Roma, scappa da ristorante per non pagare: muore dopo una ferita (Di martedì 28 luglio 2020) Un ragazzo, dopo una cena in un ristorante di Tivoli a Roma, scappa insieme agli amici per non pagare il conto: si ferisce su una recinzione e muore per una setticemia fulminante Si chiamava Giuliano Bergamini il ragazzo di 23 anni morto a causa di una setticemia fulminante alla gamba destra. La vicenda che ha … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Roma scappa A cena con amici scappa per non pagare il conto, ma si ferisce e muore Fanpage.it Prova a scavalcare ma rimane infilzato: muore per infezione in ospedale. I genitori denunciano i medici

Giuliano Bergamini, 22 anni, è morto dopo aver passato una notte in ospedale al San Camillo di Roma. Una tragedia per i familiari e gli amici del ragazzo che chiedono verità, tanto che è stata present ...

