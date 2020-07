Roma, i convocati di Fonseca per il Torino: tornano Santon e Under (Di martedì 28 luglio 2020) In vista della gara di domani contro il Torino, Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha diramato la lista dei convocati. Sono 28 gli uomini chiamati dall’allenatore spagonolo. Portieri: Pau Lopez, Cardinali, Fuzato.Difensori: Zappacosta, Juan Jesus, Smalling, Kolarov, Cetin, Santon, Fazio, Mancini, Peres, Spinazzola, Ibanez, Calafiori.Centrocampisti: Cristante, Perotti, Villar, Veretout, Zaniolo, Pastore, Diawara, Mkhitaryan.Attaccanti: Dzeko, Under, Kalinic, Perez, Kluivert. Saranno 28 i giallorossi a disposizione di @PFonsecaCoach per #TorinoRoma https://t.co/d90rdJtdx5#ASRoma pic.twitter.com/1iaC2JJaJS — AS Roma (@OfficialASRoma) July 28, 2020 Foto: profilo ... Leggi su alfredopedulla

