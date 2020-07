Regionali, capolista Fi: pressing finale su Berlusconi (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sarebbe in atto nelle ultime ore un pressing a tutto campo da parte di Stefano Caldoro per convincere Silvio Berlusconi a guidare la lista di Forza Italia in Campania. Dopo il no di Sergio Rastrelli (anticipato da Anteprima24), si tenterà l’assalto finale al cavaliere. Sono due i motivi: il primo, la discesa in campo di Berlusconi porterebbe almeno una crescita di 2 punti percentuali alla lista di Fi, e poi Berlusconi obbligherebbe Armando Cesaro, oggi in campo per Maria Grazia Di Scala, a fare campagna elettorale a tappeto. Ma al momento non sono molte le possibilità di vedere Berlusconi capolista di Fi a Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

StampToscana : Regionali Pd, Nardella spinge Giachi capolista - StampToscana - TV7Benevento : Regionali 2020. Erminia Mazzoni capolista con 'Campania Libera'... -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali capolista Regionali Campania 2020, pasticcio sul capolista in Forza Italia: Rastrelli jr non si candida Il Mattino Regionali Campania 2020, pasticcio sul capolista in Forza Italia: Rastrelli jr non si candida

«Ho declinato l'invito, non sarò io il capolista di Forza Italia per le elezioni regionali». Sergio Rastrelli fa un passo indietro, era lui l'uomo che l'europarlamentare Fulvio Martusciello aveva cerc ...

Quella dote di 10 mila voti che il sindaco «consegnerà» al presidente De Luca

Si potrebbe definire una «dote», ma una dote importante che sfiora i diecimila voti. È quella che, pur non volendo, Luigi de Magistris «consegnerà» a Vincenzo De Luca alle prossime elezioni Regionali ...

«Ho declinato l'invito, non sarò io il capolista di Forza Italia per le elezioni regionali». Sergio Rastrelli fa un passo indietro, era lui l'uomo che l'europarlamentare Fulvio Martusciello aveva cerc ...Si potrebbe definire una «dote», ma una dote importante che sfiora i diecimila voti. È quella che, pur non volendo, Luigi de Magistris «consegnerà» a Vincenzo De Luca alle prossime elezioni Regionali ...