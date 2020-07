Reazione a Catena, vola lo share di Liorni. E Mediaset trema (Di martedì 28 luglio 2020) Marco Liorni vola. Numeri da capogiro per il game di Rai1 nella versione estiva. “Reazione a Catena”, infatti, nella puntata di ieri raggiunge il 25% di share con punte in uscita del 28%. Mediaset trema. La curva stamattina è arrivata sul tavolo dei dirigenti di Rai1. Che continuano a sognare ad occhi aperti con questi numeri pazzeschi. Per Liorni - un signore della tv con un garbo inconfondibile - è un momento d'oro. “ItaliaSi”, il programma del sabato pomeriggio di Rai1 ha inanellato una serie di successi. E ora Liorni continua a segnare. Leggi su iltempo

