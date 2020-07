Reazione a Catena 28 luglio 2020: le Qui e Là (video) (Di martedì 28 luglio 2020) Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, martedì 28 luglio 2020. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto diventare campionesse le Qui e Là. Si tratta di tre colleghe di lavoro: svolgono infatti la professione di logopedista dell’età evolutiva e vivono a Parma. Le Qui e Là – Vittoria, Rosa e Monica -, al loro primo tentativo non sono purtroppo riuscite ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena, che stasera, dopo alcuni dimezzamenti, valeva 13.250 euro. Peccato, riproveranno domani. Il gioco finale L’Ultima Catena è disponibile al link sotto, al minuto 50.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco. ... Leggi su ascoltitv

