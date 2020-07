Psa: Tavares, 'fusione con Psa molto complessa, avanti come previsto' (Di martedì 28 luglio 2020) Roma, 28 lug. - (Adnkronos) - Dal momento della finalizzazione dell'accordo per la fusione fra Fca e Psa "stiamo portando avanti l'esecuzione" che dovrebbe avvenire "come previsto nel primo trimestre del 2021": è però un "processo di impressionante complessità, al quale lavorano centinaia di persone e nel quale stiamo producendo migliaia di documenti, un lavoro incredibilmente difficile ma nel quale ci stiamo muovendo secondo la tabella di marcia". Lo sottolinea in conference call per i risultati del primo semestre il numero uno di Psa, Carlos Tavares, che defnisce "normale che ci siano questioni in un processo che darà vita al terzo produttore mondiale". "Abbiamo avuto molte richieste dalle autorità di regolamentazione: è normale, e noi siamo totalmente aperti, ... Leggi su liberoquotidiano

