Paolo Ciavarro ed Eleonora Giorgi a Io e Te ma non si parla di Clizia Incorvaia (Foto) (Di martedì 28 luglio 2020) Un rapporto tenero che esula dalla tv e dai racconti sui settimanali, in studio a Io e Te ci sono Paolo Ciavarro ed Eleonora Giorgi ma Diaco spiega subito che non ci sarà nessuna domanda sulla sua fidanzata, Clizia Incorvaia, e sulla sua esperienza al Grande Fratello Vip. Senza giri di parole Diaco sottolinea che non gli importa nulla di tutto il gossip. Desidera parlare del rapporto tra madre e figlio, il legame tra Eleonora Giorgi, Paolo Ciavarro e Massimo Ciavarro. Il secondogenito della Giorgi era appena tornato da Londra, aveva lavorato in un’azienda ma non si era trovato bene. Era con suo padre in silenzio, stavano pescando da mezz’ora senza ... Leggi su ultimenotizieflash

