Nicola Zingaretti scuote il Governo sui migranti: "Agisca in modo adeguato" (Di martedì 28 luglio 2020) Nicola Zingaretti va in pressing sul Governo a proposito della questione migranti. “Solidarietà e sicurezza sono valori che possono e debbono andare di pari passo - scrive in una nota il segretario del Pd -. Per la verità sono mesi che poniamo questi temi. Ora ribadiamo, occorre lavorare affinché il Governo urgentemente e nella sua interezza affronti in maniera adeguata questa complessa materia”.“Quanto sta avvenendo nel Mediterraneo sui flussi migratori - spiega - era abbastanza prevedibile. Era chiaro da mesi che gli effetti dell’epidemia, anche dal punto di vista economico e sociale, avrebbero posto in forma inedita questo tema. Sono scenari che il Governo deve valutare con la più grande attenzione. Ora occorre un impegno ... Leggi su huffingtonpost

