Morto Gianrico Tedeschi, poliedrico attore dal Carosello al teatro (Di martedì 28 luglio 2020) E' Morto Gianrico Tedeschi. L'attore, grande interprete teatrale e volto noto della della televisione, si è spento ieri sera all'età di 100 anni nella sua casa di Pettenasco, Novara,. Nato a Milano ... Leggi su quotidiano

Corriere : Addio a Gianrico Tedeschi, l’attore milanese che era sopravvissuto al lager - Corriere : Addio a Gianrico Tedeschi, l’attore milanese che era sopravvissuto al lager - HuffPostItalia : Morto Gianrico Tedeschi, decano del teatro. Disse no a Salò e sopravvisse al lager - repubblica : È morto Gianrico Tedeschi: aveva 100 anni, esordì in un campo di prigonia [aggiornamento delle 08:02] - carloarbini51 : RT @HuffPostItalia: Morto Gianrico Tedeschi, decano del teatro. Disse no a Salò e sopravvisse al lager -