Migranti: L’allarme del Procuratore Agrigento, ‘flussi tunisini creano problemi ordine pubblico’ (3) (Di martedì 28 luglio 2020) (Adnkronos) – “Purtroppo questi flussi creano seri problemi di ordine pubblico, aggravati dalla pandemia in atto, che mettono a dura prova l’instancabile, encomiabile e altamente professionale operato delle forze di polizia, creando malumore fra i cittadini e proteste dei sindaci”, dice Patronaggio. E’ di oggi la lettera inviata dal sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino alla ministra del’Interno Luciana Lamorgese in cui chiede più uomini delle forze dell’ordine ma soprattutto “più sicurezza” perché altrimenti si rischia “una deriva razzista”. “Va tuttavia positivamente registrato lo sforzo sinergico di tutti gli attori in campo, Prefettura, Questura, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Guardia Costiera ... Leggi su calcioweb.eu

Agenzia_Ansa : Il sindaco di Lampedusa, Totò Martello lancia l'allarme: 'Situazione ingestibile sull'isola, se il governo non proc… - Agenzia_Ansa : #Migranti, una ong lancia l'allarme: 'In 120 in difficoltà al largo della #Libia' #ANSA - TV7Benevento : Migranti: L'allarme del Procuratore Agrigento, 'flussi tunisini creano problemi ordine pubblico' (3)... - TV7Benevento : Migranti: L'allarme del Procuratore Agrigento, 'flussi tunisini creano problemi ordine pubblico' (2)... - StraNotizie : Migranti: L'allarme del Procuratore Agrigento, 'flussi tunisini creano problemi ordine pubblico' -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti L’allarme Migranti, Santelli avverte il governo: «Subito i blocchi in mare, temo il crollo del turismo» Corriere della Sera