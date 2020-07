Maddie McCann: la polizia tedesca scava nei pressi di Hannover (Di martedì 28 luglio 2020) Il caso della scomparsa di Maddie McCann, le ultime novità: la polizia tedesca scava nei pressi di Hannover, ignoti i motivi della ricerca. Ci potrebbe essere nelle prossime ore una novità clamorosa rispetto al caso della scomparsa di Maddie McCann. La polizia tedesca, infatti, sta scavando vicino ad Hannover con “attrezzature pesanti” tra cui un … Leggi su viagginews

Corriere : Maddie McCann, perquisito un giardino a Hannover per cercare la piccola sparita nel 2007 - lupettotre : RT @Corriere: Maddie McCann, perquisito un giardino a Hannover per cercare la piccola sparita nel 2007 - Arasmelek1 : RT @Corriere: Maddie McCann, perquisito un giardino a Hannover per cercare la piccola sparita nel 2007 - tigrotta60 : RT @Corriere: Maddie McCann, perquisito un giardino a Hannover per cercare la piccola sparita nel 2007 - Corriere : Maddie McCann, perquisito un giardino a Hannover per cercare la piccola sparita nel 2007 -