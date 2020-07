Ludovica Valli svela il suo dolore dopo Uomini e Donne: “Sto male fisicamente e psicologicamente…” (Di martedì 28 luglio 2020) Ludovica Valli nonostante continui a svolgere il lavoro da influencer all’interno del suo profilo Instagram, ha deciso di abbandonare definitivamente il mondo della tv e svela il suo dolore. Negli ultimi mesi infatti, moltissimi dei suoi fan hanno visto la ex tronista sempre più stanca e visibilmente triste. Qualcosa infatti, sembra non andare nel verso giusto all’interno della vita di Ludovica che, durante i giorni scorsi si è sentita in dovere di raccontare quello che realmente le sta accadendo. Un periodo davvero difficile per la Valli che nonostante cerchi di seguire un’alimentazione equilibrava e del sano sport, non riesce a trovare un momento di serenità con il suo fisico. Cosa sta succedendo all’interno della vita di ... Leggi su giornal

zazoomblog : Uomini e Donne: problemi di salute per l’ex tronista Ludovica Valli - #Uomini #Donne: #problemi #salute - zazoomblog : Ludovica Valli difende la sorella Beatrice dagli haters: Esseri schifosi - #Ludovica #Valli #difende #sorella - MondoTV241 : Ludovica Valli: difende sua sorella Beatrice dalle critiche #beatricevalli #ludovicavalli - yas3567 : RT @carmenmirandaib: Se dici Formentera 3 volte davanti allo specchio appare Ludovica Valli #uominiedonne -