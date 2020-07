Lecce, Liverani: "Vincere per non avere altri rimpianti" (Di martedì 28 luglio 2020) Lecce - "Col Bologna abbiamo sbagliato approccio. Purtroppo ricaricare mentalmente ogni tre giorni è la difficoltà più grande. Però la squadra ha ripreso a giocare creando tantissimo, ha raggiunto il ... Leggi su corrieredellosport

AlfredoPedulla : #Liverani può lasciare #Lecce in caso di retrocessione. Il #Cagliari (che ha sondato #DiFrancesco) resta in pole. L… - CentotrentunoC : #SerieA Fanno discutere le parole del presidente del #Lecce Sticchi Damiani nei confronti di Fabio #Liverani, uno d… - Leccezionaleit : Verso Udinese-Lecce, Liverani: “Non vorrei altri rimpianti” - sportli26181512 : #Lecce, Liverani: 'Vincere per non avere altri rimpianti': Il tecnico: 'Il rammarico è grande, nelle ultime tre tra… - SalentoSport : #LECCE – #Liverani e le ultime speranze salvezza: “Servono 6 punti. L’#Udinese se la gioca? Giusto così”… -