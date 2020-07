Latina, previsto per questa sera l’arrivo dei migranti: tamponi a partire da domani (Di martedì 28 luglio 2020) Latina, è previsto per questa sera l’arrivo dei 57 migranti tunisini provenienti da Lampedusa e trasferiti nel Lazio. Oltre le difficoltà logistiche, l’esigenza più urgente è quella di effettuare un accurato monitoraggio degli arrivi per garantire le adeguate misure sanitarie. A tale scopo i migranti saranno temporaneamente condotti presso la struttura dell’ ex Rossi Sud dove passeranno la notte. L’Asl effettuerà loro i tamponi la mattina seguente. In assenza di casi di positività si procederà allo smistamento verso altre strutture per effettuare la quarantena. Infine per allontanare il rischio di eventuali fughe domani le forze dell’ordine garantiranno ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Latina, previsto per questa sera l’arrivo dei migranti: tamponi a partire da domani - nieddupierpaolo : RT @riktroiani: ??320 i #migranti che arriveranno nel #Lazio entro questa sera. 57 di questi a #Latina: Un arrivo non previsto, che ha costr… - riktroiani : ??320 i #migranti che arriveranno nel #Lazio entro questa sera. 57 di questi a #Latina: Un arrivo non previsto, che… - LatinaBiz : Caldo Nella provincia pontina è previsto l'aumento dell’ondata di calore che attraverserà la penisola in questi ul… - MissDarcy60 : RT @hele_fr: Bengalese positivo al coronavirus prende bus a #Latina: denunciato -