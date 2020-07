La Sociologa Saraceno su Istruzione: Situazione Peggiore per i più Piccoli (Di martedì 28 luglio 2020) La Sociologa Chiara Saraceno approfondisce i temi Istruzione e riapertura scuola su “La Repubblica” e critica la gestione della Ministra Azzolina. In merito alle misure per il ritorno in classe in sicurezza, Saraceno afferma: “La riapertura si presenta come un indovinello di cui nessuno conosce la soluzione”. “Le cose sono, se possibili, peggiori per i più Piccoli, nella misura in cui non sono neppure garantiti i livelli di copertura pre-Covid 19 né nella scuola dell’infanzia né nei nidi” aggiunge la Sociologa. Conclude con una nota amara, affermando che gli organi competenti alla fine scaricano i problemi sulle famiglie e sugli studenti: “A danno di tutti, ma soprattutto di chi ha meno risorse, ... Leggi su youreduaction

gitbeLU_MS : RT @con_viverefest: ??CHIARA SARACENO?? ??Chi è? Consulente scientifico con-vivere 2020, sociologa della famiglia. Consulente Unicef ??Parla: D… - con_viverefest : ??CHIARA SARACENO?? ??Chi è? Consulente scientifico con-vivere 2020, sociologa della famiglia. Consulente Unicef ??Parl… - Pensioniamoci : @Ariachetira Chiara Saraceno dice che non bisogna solo passare il tempo e spendere risorse a “difendere i vecchiett… - Fabiana_Martini : RT @simona_regina: ELOGIO DELL’ERRORE alle 11.20 Con la sociologa Chiara Saraceno e l’appello di @Alleanza2020 Alleanza per l'infanzia: u… - simona_regina : ELOGIO DELL’ERRORE alle 11.20 Con la sociologa Chiara Saraceno e l’appello di @Alleanza2020 Alleanza per l'infanz… -

Ultime Notizie dalla rete : Sociologa Saraceno Ritorno in classe, Saraceno: “Scuola totalmente impreparata per la riapertura, altro che contrasto alla poverta educativa” Orizzonte Scuola Ritorno in classe, Saraceno: “Scuola totalmente impreparata per la riapertura, altro che contrasto alla poverta educativa”

Nuovo, durissimo, editoriale della sociologa Chiara Saraceno su La Repubblica. Non è la prima volta che la studiosa si scaglia contro la gestione della ministra Lucia Azzolina. Per Saraceno è ormai un ...

Degli asili nido e delle scuole materne non se ne sta occupando nessuno

L'esercito sanifica un nido romano (maggio 2020) A settembre riapriranno gli asili nido e le scuole dell’infanzia? La ministra Azzolina ha appena dichiarato di sì. Ma in realtà della fascia zero-sei a ...

Nuovo, durissimo, editoriale della sociologa Chiara Saraceno su La Repubblica. Non è la prima volta che la studiosa si scaglia contro la gestione della ministra Lucia Azzolina. Per Saraceno è ormai un ...L'esercito sanifica un nido romano (maggio 2020) A settembre riapriranno gli asili nido e le scuole dell’infanzia? La ministra Azzolina ha appena dichiarato di sì. Ma in realtà della fascia zero-sei a ...