La bufala dell’esercito che controlla i bagnanti mentre i migranti vanno in fuga (Di martedì 28 luglio 2020) Hanno fatto il giro del web le immagini di alcuni militari dell’Esercito Italiano che sembravano in azione di pattugliamento sulle spiagge per controllare i bagnanti e per fare in modo che questi potessero rispettare le norme di distanziamento sociale predisposte anche per le attività di balneazione. Alcuni quotidiani di orientamento conservatore, infatti, avevano diffuso queste fotografie dell’esercito in spiaggia sottolineando la sproporzione tra un’azione del genere e il fatto che diversi gruppi di migranti, ad esempio, stiano fuggendo da alcuni centri di prima accoglienza nonostante la situazione di emergenza sanitaria che l’Italia sta affrontando. LEGGI ANCHE > Dall’inizio della pandemia, mezzo milione di persone ha perso il lavoro Esercito in spiaggia a Ventimiglia: perché è ... Leggi su giornalettismo

