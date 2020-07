Inter-Napoli, Gattuso: “Mi aspetto di più, troppi errori. Barcellona? Servono sacrifici” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il Napoli cade sotto i colpi dell’Inter.A San Siro gli azzurri sono stati battuti dagli uomini di Antonio Conte, che hanno conquistato la vittoria grazie alle reti messi a segno D’Ambrosio e Lautaro Martinez. Nulla da fare per la squadra ospite, che nonostante le numerose occasioni non è riuscita ad impensierire in modo concreto gli avversari.Serie A, Inter-Napoli 2-0: D’Ambrosio e Lautaro si riprendono il secondo posto, azzurri koIl tecnico dei partenopei Rino Gattuso, Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la prestazione dei suoi: “Oggi abbiamo subito troppo. Questa dell’Inter è un’aggressività diversa, nei primi 10 minuti praticamente non siamo entrati in campo. ... Leggi su mediagol

