Incidente di Vittoria: Filippo muore dopo un giorno di agonia (Di martedì 28 luglio 2020) Incidente di Vittoria, non ce l’ha fatta Filippo, il fidanzato di Eliana morta ieri sul colpo in seguito a uno scontro con il loro motorino e un’auto Filippo Calvo non ce l’ha fatta. Anche lui è rimasto vittima dell’Incidente di Vittoria, in provincia di Ragusa, avvenuto ieri dopo era già deceduta la sua fidanzata, Eliana. Lui aveva venti anni ed ha lottato per un giorno tra la vita e la morte, lei diciassette. Ieri il motorino dei due fidanzati e un’auto procedevano in via Pescara, da Scoglitti in direzione di Vittoria. Poi lo scontro con i due giovani che sono sbalzati dal settino del mezzo. Eliana Denaro è morta immediatamente, sul colpo. Il ragazzo, invece, era ... Leggi su bloglive

