In Iran è stato registrato il maggior numero di morti per COVID-19 in un giorno, 235 (Di martedì 28 luglio 2020) In Iran il 28 luglio è stato registrato un nuovo record giornaliero di morti collegati all’epidemia da coronavirus: 235. Il totale dei deceduti con COVID-19 accertati dall’inizio della pandemia è 16.147. I nuovi contagi accertati nelle ultime 24 ore sono Leggi su ilpost

CarlottaRossi11 : Pallavolo Estero - Vladimir Alekno: 'Sono stato contattato dall'Iran, ma ho preso del tempo per decidere' - millybrightstar : @stopmymind_ @HamannJacobi In realtà questo sentimento moralizzante di superiorità è stato ANCHE la causa della der… - IZis10ga94vbmin : RT @iVolleymagazine: Pallavolo Estero - Vladimir Alekno: 'Sono stato contattato dall'Iran, ma ho preso del tempo per decidere' https://t.co… - iVolleymagazine : Pallavolo Estero - Vladimir Alekno: 'Sono stato contattato dall'Iran, ma ho preso del tempo per decidere' - Ecatetriformis : RT @giuseppemaria: Se non avesse avuto l'atomica, sarebbe stato spazzato via dagli Usa. E per lo stesso motivo la vuole l'Iran. https://t.c… -