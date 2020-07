Il Savoia segue anche la linea verde: si continua col 2002 Mancini (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Giornata di conferme in casa oplontina: Christian Mancini, giovanissimo centrocampista classe 2002, difenderà i colori dei bianchi anche nella stagione calcistica che sta per iniziare. Buoni propositi e tanta voglia di imparare nelle parole del “Mancio”. “Sono molto contento di essere stato riconfermato: Torre Annunziata è una piazza importante ed esserci è sempre un piacere. Obiettivi per la stagione 2020-2021? Giocare di più rispetto all’anno scorso e migliorarmi sempre. Avrò nuovi compagni di squadra ed anche loro, così come i confermati, mi aiuteranno grazie alla loro esperienza sul campo. Sarà un anno emozionante e di crescita sotto il punto di vista della professionalità e ... Leggi su anteprima24

NotiziarioC : Savoia, si segue un ex Casertana e Fidelis Andria -

Ultime Notizie dalla rete : Savoia segue Il Savoia segue anche la linea verde: si continua col 2002 Mancini anteprima24.it Storia della corona reale dei Savoia: presto in mostra alla Villa di Monza

Monza città delle due corone. C’è quella di Teodolinda, ma anche quella reale di Savoia che non si sa se sia davvero esistita ed è stata realizzata da un artigiano secondo la descrizione del Regio dec ...

Massimiliano Finazzer Flory racconta la morte del re d’Italia Umberto I

Nel 120° Anniversario del Regicidio per mano dell’anarchico Gaetano Bresci, l’attore e regista Massimiliano Finazzer Flory è protagonista della lettura teatrale «La morte del Re», tratta dal libro di ...

Monza città delle due corone. C’è quella di Teodolinda, ma anche quella reale di Savoia che non si sa se sia davvero esistita ed è stata realizzata da un artigiano secondo la descrizione del Regio dec ...Nel 120° Anniversario del Regicidio per mano dell’anarchico Gaetano Bresci, l’attore e regista Massimiliano Finazzer Flory è protagonista della lettura teatrale «La morte del Re», tratta dal libro di ...