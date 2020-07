Il nuovo osservatorio de Linkiesta e The Adecco Group (Di martedì 28 luglio 2020) Linkiesta e The Adecco Group lanciano “Il lavoro che verrà”, il nuovo osservatorio sul mondo delle professioni e delle imprese per orientarsi nell’era post Covid-19. Un contenitore innovativo di informazione e dibattito, costantemente aggiornato con le novità del mercato, per ridisegnare le mappe del lavoro e delle competenze dopo lo stravolgimento della pandemia. Google ha appena annunciato che 200mila dei suoi dipendenti resteranno in smart working almeno fino al luglio del prossimo anno. Twitter ha comunicato ai suoi lavoratori che chi vorrà potrà lavorare da remoto «per sempre». La nuova normalità è diversa da quella cui eravamo abituati. Le concezioni di impresa e lavoro sono cambiate. Gli uffici non saranno più gli ... Leggi su linkiesta

CletoEstense : RT @SenatoStampa: Osservatorio di politica internazionale. Il nuovo corso politico in #Etiopia???? e i suoi riflessi sulle dinamiche interne… - GiovanniMario12 : RT @SenatoStampa: Osservatorio di politica internazionale. Il nuovo corso politico in #Etiopia???? e i suoi riflessi sulle dinamiche interne… - ByGlance : RT @liubasoncini: Disuguaglianze digitali: il report dell’Osservatorio #conibambini. Il Paese di fronte alla sfida digitale àpostCovid, tra… - liubasoncini : Disuguaglianze digitali: il report dell’Osservatorio #conibambini. Il Paese di fronte alla sfida digitale àpostCovi… - franconemarisa : RT @SenatoStampa: Osservatorio di politica internazionale. Il nuovo corso politico in #Etiopia???? e i suoi riflessi sulle dinamiche interne… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo osservatorio Perinaldo, parte l'estate del nuovo osservatorio Cassini Riviera24 Il Ftse Mib vira sotto 20.000 punti in attesa del Fomc, Ubi recupera

Borse europee contrastate in avvio di seduta con i futures di Wall Street poco mossi (+0,03% l'S&P500 e +0,19% il Nasdaq) visti l'intensificarsi delle tensioni Usa-Cina e i timori di una seconda ondat ...

Da dove ripartire: Mezzogiorno un'alleanza per il riscatto

Come rilanciare il Mezzogiorno grazie alla pioggia di soldi che arriveranno dall’Europa è un tema di discussione destinato a impegnare sempre più la politica italiana nelle prossime settimane. Tra gli ...

Borse europee contrastate in avvio di seduta con i futures di Wall Street poco mossi (+0,03% l'S&P500 e +0,19% il Nasdaq) visti l'intensificarsi delle tensioni Usa-Cina e i timori di una seconda ondat ...Come rilanciare il Mezzogiorno grazie alla pioggia di soldi che arriveranno dall’Europa è un tema di discussione destinato a impegnare sempre più la politica italiana nelle prossime settimane. Tra gli ...