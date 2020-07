Giancarlo Magalli querela Marcello Cirillo. Lui: “Potevi stare zitto” (Di martedì 28 luglio 2020) Marcello Cirillo e Giancarlo Magalli sono ai ferri corti: il cantante risponde per le rime alla decisione di Magalli di chiamare in causa gli avvocati. Marcello Cirillo e Giancarlo Magalli hanno trascorso anni fianco a fianco, alla conduzione di una trasmissione che ha letteralmente fatto la storia della mattina Rai. Purtroppo però Giancarlo Magalli sembra … L'articolo Giancarlo Magalli querela Marcello Cirillo. Lui: “Potevi stare zitto” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Dopo la querelle con Adriana Volpe, Giancarlo Magalli sembra aver aperto una diatriba anche con Marcello Cirillo. A quanto sembra, al conduttore de I Fatti Vostri, non sarebbero andate giù alcune dich ...Da quanto scrive Marcello Cirillo a non andargli giù non è tanto la querela ma soprattutto i riferimenti alla madre di Magalli. Il conduttore, infatti, accusava Cirillo “di dire che ironizzavo sul Par ...